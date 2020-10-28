Министерство здравоохранения России запретило врачам публично высказываться о коронавирусе

Об этом сообщил сайт «Медуза» со ссылкой на письмо, рассылаемое подведомственным медицинским учреждениям. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе министерства. В официальном комментарии ведомства говорится, что решение принято для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию COVID-19. За последнее время сразу в нескольких регионах медики выступили с публичными заявлениями о проблемах, с которыми столкнулись во время второй волны пандемии. Так, сотрудники больниц Кургана пожаловались, что в лечебных учреждениях не хватает мест и персонала. В Омске несколько бригад скорой помощи устроили своеобразную акцию протеста у регионального Минздрава. Они привезли туда пациентов с коронавирусом, которых отказались принимать местные больницы, сославшись на отсутствие коек.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…