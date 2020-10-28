Президент Азербайджана объявил о готовности к прямым переговорам с Арменией

Это происходит уже второй раз.

Ильхам Алиев подчеркнул, что готов обсудить ситуацию в Карабахе с президентом Армении Николом Пашиняном без каких-либо предварительных условий. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс» добавив, что показателем таких намерений является то, что завтра министры иностранных дел обеих сторон проведут встречу в Женеве, тоже без всяких условий. Алиев отметил, что ранее никогда уклонялся от переговоров с предыдущими президентами Армении, и эти разговоры, по его мнению, имели положительный эффект.

Непосредственно это заявление официальные лица Армении еще не комментировали. Тем не менее, обе стороны допускали вероятность переговоров еще в прошлый понедельник.

Тем временем боевые действия в Карабахе не прекращаются с 27-ого сентября. Как сообщает РИА «Новости» в непризнанной республике сегодня объявили о еще пятнадцати ударах по Степанакерту. Азербайджан также отчитался об обстреле Арменией города Барды в центральной части страны.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что ранее он предлагал российскому коллеге Владимиру Путину совместно урегулировать конфликт в Карабахе. В Москве на это пока не ответили.