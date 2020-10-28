Минздрав обязал медиков согласовывать с пресс-службой любое публичное высказывание о коронавирусе

Министерство здравоохранения разослало подведомственным учреждениям письмо, в котором говорится, что медики обязаны согласовывать с пресс-службой любое публичное высказывание о коронавирусе, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердили в пресс-службе Минздрава. В министерстве утверждают, что такая мера необходима для более эффективного информирования населения о мерах по борьбе с распространением и профилактике коронавируса.