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16:06, 28 октября 2020

Минздрав обязал медиков согласовывать с пресс-службой любое публичное высказывание о коронавирусе

Министерство здравоохранения разослало подведомственным учреждениям письмо, в котором говорится, что медики обязаны согласовывать с пресс-службой любое публичное высказывание о коронавирусе, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердили в пресс-службе Минздрава. В министерстве утверждают, что такая мера необходима для более эффективного информирования населения о мерах по борьбе с распространением и профилактике коронавируса.



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