Голикова: Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях

Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министерствам поручено привлекать студентов и педагогов к работе с больными COVID-19 и в первичном звене здравоохранения, сказала Голикова.