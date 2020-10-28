Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих ограничений из-за коронавируса

Они касаются школьников, удаленных работников и режима изоляции для пожилых людей, а также деятельности развлекательных заведений.

В первую очередь Собянин в своем блоге упомянул об учащихся 6-11 классов. Они останутся на дистанционном обучении как минимум до конца следующей недели. Продлят ли для школьников старших классов этот режим, зависит от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, отметил мэр.

Остальные меры сохранятся до конца ноября. Так, до этого времени будут закрыты детские досуговые центры и учреждения дополнительного образования, которые подведомственны правительству. Также как минимум до 29 ноября должны оставаться на удаленной работе не менее трети сотрудников московских предприятий. Столько же продлится и режим изоляции для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями – у них будут заблокированы социальные карты.

Наконец, до конца ноября продлится и эксперимент с регистрацией посетителей ночных клубов и баров, работающих с полуночи до 6 утра. Ранее их обязали использовать для этого идентификационные QR-коды. Собянин, к слову, отметил, что к этой системе присоединились уже 1,5 тысячи заведений, причем и те, на которых действие указа формально не распространяется.

В Москве за последние сутки выявили чуть более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом, при этом суточный прирост ранее нередко превышал 5 тысяч человек.