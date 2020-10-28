Ио губернатора Хабаровского края Дегтярев признался, что не чувствует себя в безопасности и усилит охрану

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что не чувствует себя в безопасности и усиливает охрану. В частности, в приемной Дегтярева установлен металлоискатель. По словам исполняющего обязанности губернатора, в здание правительства может войти любой человек, в том числе, вооруженный, и это не нормально.