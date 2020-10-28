Генеральная прокуратура не обнаружила чистых водоемов в Уральском федеральном округе

Проверялись 230 водных объектов. Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев сообщил, что в регионах наблюдается критически низкий процент очистки стоков при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что на реализацию нацпроекта «Экология» в регионе будет выделено свыше 900 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Сейчас освоено 75% этих средств.