Президент Турции Эрдоган предложил президенту России вместе разрешить конфликт в Карабахе

По словам Эрдогана, Кремль может провести переговоры с Ереваном, а Турция – с Баку. Лидеры двух стран общались по телефону, когда состоялся разговор – не уточняется. Тем временем, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил Интерфаксу, что готов без предварительных условий приехать в Москву. При этом он усомнился в готовности Армении к урегулированию.