Кремль о словах Кадырова про Макрона: Главы российских регионов не могут заниматься внешней политикой, не формируют ее

Главы российских регионов не могут заниматься внешней политикой, не формируют ее и не принимают каких-либо решений. Так в Кремле отреагировали на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о французском лидере Эммануэле Макроне. Кадыров, в частности, сказал о том, что Макрон подталкивает людей к терроризму. Ранее президент пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Он назвал ислам религией, которая переживает кризис во всем мире, и призвал сделать ислам просвещенным.