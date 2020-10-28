Режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября в соответствии с указом мэра Собянина

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлевается на неделю – до 8 ноября. Система электронного контроля в столичных барах, ресторанах и ночных клубах будет работать еще месяц. Столичные власти считают, что необходимости вводить новые ограничения сейчас нет, но и смягчать действующие преждевременно. В частности, строго обязательно ношение масок и перчаток.