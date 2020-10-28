Бригады специалистов направлены в Курганскую и Омскую области для устранения сбоев в работе системы здравоохранения

Бригады специалистов из федеральных учреждений направлены в Курганскую и Омскую области для устранения сбоев в работе системы здравоохранения, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Ранее стало известно, что в Омске скорая привезла пациентов к зданию областного министерства здравоохранения, потому что в больницах заболевших в тяжелом состоянии не смогли принять в течение десяти часов.

Депутат Госдумы от Омска, коммунист Олег Смолин сказал «Эху», что во всем виновата так называемая оптимизация здравоохранения.

По словам Смолина, Омская область, как и другие регионы, нуждается в дополнительной помощи.

В этом году из российского бюджета на медицину было направлено в несколько раз больше обычного, но и этого оказалось недостаточно для оказания качественной медицинской помощи, — считает профессор Наталья Зубаревич.

В бюджете на 2021-2023 годы предлагается сократить расходы на здравоохранение, образование и национальную оборону.