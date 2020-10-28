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Эксклюзив Эха 15:01, 28 октября 2020

Пархоменко заявил, что глава РСПП Шохин должен объяснить суть своих претензий в связи с намерением подать в суд

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин должен объяснить суть своих претензий, раз он намерен подать в суд из-за конфликтной ситуации, связанной проектом «Последний адрес». Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель проекта, журналист Сергей Пархоменко.
Как рассказал журналист, «эта история длится уже болне 2-х лет», с того момента, как «Последний адрес» обратился к руководству РСПП с просьбой об установке четырех памятных знаков с именами расстрелянных Ивана Покровского, Михаила Зарецкого, Франца Веселова и Абрама Танхилевича. «Эти люди были обвинены в абсолютно абсурдном преступлении — создании контрреволюционной террористической организации. Все они были реабилитированы в конце 50-х — начале 60-х годов Верховным судом РФ», — уточнил С.Пархоменко.
По его словам, в РСПП «придумали уже 4-ую версию того, почему не надо устанавливать эти таблички». «Они могли бы просто сказать, что не хотят. Но вместо этого они сначала говорили, что у них ремонт, потом они хотели провести дополнительное расследование, была ли эта контрреволюционная ячейка и заговор против СССР на самом деле. Потом они заявили, что нашли родственников этих людей и якобы выяснили, что те не хотят увековечивания их памяти. Но это ложь: родственники как раз являются теми, кто прислал нам просьбу об установке памятных знаков», — подчеркнул С.Пархоменко.
Он добавил, что «теперь Шохин назвал этих людей «палачами и видными деятелями партии и правительства», что тоже является враньем». С.Пархоменко отметил, что «Последний адрес» располагает всеми биографическими сведениями, доказывающими обратное.
«Шохин должен будет объяснить, на что он обиделся: на его собственную ложь, на то, что он рассказывал о родственниках, на свои слова о намерении провести следствие, на то, что он назвал этих людей палачами? Пусть он докажет, что говорит. Я не знаю, в чем он хочет меня обвинить. Я говорил о нем только то, что соответствует действительности — пересказывал их ответы нам. И они мне кажутся возмутительными и лживыми», — заключил С.Пархоменко.
Ранее президент РСПП Шохин в эфире «Дождя» сообщил, что собирается подавать в суд на журналиста Пархоменко из-за его резких слов на «Эхе Москвы».
Причиной конфликта стал отказ РСПП установить таблички памяти репрессированных по адресу Котельническая набережная, 17 в Москве. Таблички должны были появиться там в 2018 году в рамках проекта «Последний адрес», но этого не произошло, поскольку вице-президент РСПП Дмитрий Кузьмин потребовал подробные биографии людей, которым посвящен мемориал.
Шохин отказался считать проект Пархоменко народным и назвал его «проектом конкретной организации». При этом Шохин не собирается вступать в журналистом в диалог, поскольку «не хочет отвечать на хамство». На уточняющий вопрос глава РСПП ответил, что подаст в суд на Пархоменко за его «хамское поведение», однако не уточнил, какие именно слова журналиста имеет в виду.



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