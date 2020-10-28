Депутат Госдумы Смолин обратится к министру здравоохранения с просьбой привлечь помощь для борьбы с ковид в Омск

Депутат Госдумы от Омской области, член фракции КПРФ Олег Смолин намерен обратиться к министру здравоохранения с просьбой о привлечении дополнительной помощи для борьбы с коронавирусом в регионе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я попытаюсь дозвониться министру здравоохранения. Я думаю, что Омская область нуждается в дополнительной помощи, чтобы лечить людей с коронавирусом», — сказал О.Смолин.

Как сообщалось, накануне машины скорой помощи в Омске приехали к зданию Минздрава, так как для пациентов с подозрением на коронавирус в стационаре не было мест. Свидетели сообщают, что из министерства к медикам так никто и не вышел. Сейчас, по официальной информации, оба заболевших живы и получают лечение в больнице.

О.Смолин отметил, что «на месте врачей «скорой помощи» поступил бы так же». «У них был выбор: либо отвезти пациентов обратно домой умирать, либо принять экстраординарное решение. И они сделали все, что могли в этой ситуации», — пояснил депутат.

О.Смолин выразил надежду, что чиновники, виновные в слабой организации медицинской помощи в регионе, будут привлечены к ответственности.