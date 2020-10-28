Самолет Ту-154 выполнил свой последний гражданский рейс. Пассажирский лайнер, принадлежащий компании АлРоса совершил двухчасовой перелет из города Мирный в Якутии в Новосибирск. ИУ-154 введен в эксплуатацию в 1972 году. Он стал самым массовым советским среднемагистральным пассажирским самолетом.
2020-10-28T14:33:42+03:00
2020-10-28T14:33:42+03:00
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14:33, 28 октября 2020
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