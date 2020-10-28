Самолет Ту-154 выполнил свой последний гражданский рейс. Пассажирский лайнер, принадлежащий компании АлРоса совершил двухчасовой перелет из города Мирный в Якутии в Новосибирск. ИУ-154 введен в эксплуатацию в 1972 году. Он стал самым массовым советским среднемагистральным пассажирским самолетом.