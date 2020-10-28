Проект: Патриарх Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью на 225 миллионов рублей

Издание «Проект» утверждает, что патриарх Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на 225 миллионов рублей.

В декабре прошлого года Новая газета писала об участии патриарха в автомобильном, нефтяном, ювелирном и рыбном бизнесах. По неподтвержденной информации, которую приводило издание, состояние Кирилла оценивается в несколько миллиардов долларов. Газета отмечала, что эта информация не поддается проверке, поскольку патриарх хранит сбережения в банках Швейцарии. Италии и Австрии.

Комментариев РПЦ в связи с расследованием «Проекта» пока нет.