Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину Спутник-V, заразились коронавирусом, — сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, эти люди могли получить не вакцину, а плацебо. В ходе испытаний плацебо получат 10 тысяч из 40 тысяч участников.