Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину Спутник-V, заразились коронавирусом, — сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, эти люди могли получить не вакцину, а плацебо. В ходе испытаний плацебо получат 10 тысяч из 40 тысяч участников.
2020-10-28T14:32:44+03:00
2020-10-28T14:32:44+03:00
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14:32, 28 октября 2020
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