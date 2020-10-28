Кремль не видит необходимости в дополнительной поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал правительству вопрос о так называемой подушке безопасности, которая может потребоваться в случае введения повторных ограничительных мер.

Российские ресторанные сети, в частности, Шоколадница, Теремок, Росинтер и Андерсон просят правительство продлить отсрочку по выплате налогов за 2020-й год с возможностью погашения с января 2022 без банковских гарантий и залогов. Об этом гвоорится в письме на имя премьер-министра Мишустина, — сообщает ТАСС.

Рестораны жалуются на снижение выручки и призывают предотвратить катастрофу. Компании будут вынуждены банкротиться, когда ФНС начнет удерживать налоги с расчетных счетов.