В правительстве признают, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. По данным вице-премьера Голиковой, в 16 регионах критическая ситуация со свободными койками для больных с COVID. В 5 субъектах стационары заполнены почти 95%. Кроме того, в некоторых больницах запасов лекарств и средств индивидуальной защиты всего на неделю.