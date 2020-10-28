В правительстве признают, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. По данным вице-премьера Голиковой, в 16 регионах критическая ситуация со свободными койками для больных с COVID. В 5 субъектах стационары заполнены почти 95%. Кроме того, в некоторых больницах запасов лекарств и средств индивидуальной защиты всего на неделю.
2020-10-28T14:31:31+03:00
2020-10-28T14:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 28 октября 2020
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