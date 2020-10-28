Президент Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, Путин потребовал выделить средства на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. По словам президента, решено обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится амбулаторно.
2020-10-28T14:31:13+03:00
2020-10-28T14:31:13+03:00
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14:31, 28 октября 2020
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