Полиция Филадельфии просит жителей города оставаться в домах пока не утихнут беспорядки, вызванные гибелью Уоллеса

По последним сообщениям зарубежных СМИ, полиция Филадельфии просит жителей города оставаться в своих домах пока в городе не утихли беспорядки, вызванные гибелью 27-го чернокожего Уолтера Уоллеса, который отказался подчиниться приказу правоохранителей.

Уоллес, который как выяснилось позже, страдал биполярным расстройством, отказался подчиниться требованию служителей правопорядка и, якобы, не бросил имевшийся у него нож, после чего был застрелен. Погромы, которые охватили город вчерашним вечером, вызвали резкое неприятие со стороны членов семьи погибшего: его отец в интервью корреспонденту Си-эн-эн, призвал прекратить грабежи на улицах города, заметив, что, цитата, «мародерство не вернет ему сына» и только «ухудшит, а не улучшит» положение дел.

Поначалу мирный протест афроамериканского населения Филадельфии позже трансформировался в стычки с полицией и грабежи офисов и магазинов, сообщает издание; награбленное увозили на автомобилях, в полицейских бросали камнями, некоторые из них ранены, задержано около сотни человек. То, что полиция применила оружие, говорит о ее неподготовленности и недостаточной экипированности нелетальными средствами сдерживания действий нарушителей порядка, сказал телеканалу защитник семьи погибшего. – Продолжение наращивания насилия со стороны правоохранителей, заметил адвокат, вызовет лишь ответную, столь же насильственную реакцию.

Уличные протесты в Филадельфии, сопряженные с грабежом и поджогами автомобилей, продолжаются второй день и уже охватили несколько районов города.