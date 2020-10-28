В Турции возбудили уголовное дело против Шарли Эбдо после публикации карикатуры на президента

В Турции возбудили уголовное дело против французского издания Шарли Эбдо после публикации карикатуры на президента Тайипа Эрдогана.

Разбирательство открыто против сотрудников журнала. Прокуратура при этом ссылается на статьи уголовного кодекса Турции, предусматривающие ответственность за оскорбление Президента. Шарли Эбдо получил известность после скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Их публикация указывалась как одна их причин расстрела террористами сотрудников редакции в 2015 году равно как и недавнего убийства школьного учителя Самюэля Пати, который показывал изображения на уроке свободы слова. Теракт, вызвал обмен заявлениями между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом с оскорблениями и призывами не покупать товары определенного происхождения. В Управлении телекоммуникации и связи Турции заявили, что власти страны примут юридические и дипломатические меры в связи в публикацией. Сам же факт назвали отвратительной попыткой распространить культурный расизм и ненависть.

Посол Франции в был отозван из Анкары для консультаций. Франция потребовала от ЕС ввести санкции в отношении Турции.