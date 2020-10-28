Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минфин вопрос о сокращении бюджета на здравоохранение. По его словам, именно в этом ведомстве могут представить аргументы в пользу этого решения. Проект бюджета на будущий год сегодня Госдума приняла в первом чтении.

Спикер Вячеслав Володин упрекнул главу Минфина Антона Силуанова в том, что он не слышит запросы граждан и депутатов.

Антон Силуанов ответил, что все разногласия решаются в ходе дискуссии.

Силуанов отметил, что правительство ко второму чтению проекта бюджета уточнит параметры обеспечения национальных проектов и государственных программ. Второе чтение должно состояться в конце ноября.