В России, по данным властей, выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. При этом растет смертность — за день скончались 346 человек с подтвержденным коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Сложной остается ситуация с оказанием медицинской помощи в регионах. В Омске кареты Скорой помощи привезли накануне больных к зданию регионального Минздрава. Медики решились на это после того, как целый день возили коронавирусных пациентов по городу из-за отсутствия мест в больницах, — рассказал «Эху» директор сайта ЕГС-55 Олег Малиновский.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отправил в Омск своего заместителя выяснять обстоятельства случившегося. Помощник министра Алексей Кузнецов сказал, что во время пандемии все медицинские структуры должны работать слажено.

Губернатор Омской области Александр Бурков на время проверки отстранил от должности зам.министра здравоохранения.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах РФ отличается, в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста, в 18 — ситуация нестабильная, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.