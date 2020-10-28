В Барнауле суд рассмотрит дело группы противников ношения масок. По данным властей, они заблокировали движение трамваев, отказавшись надеть средства индивидуальной защиты.

Свою акцию примерно два десятка жителей Барнаула провели в понедельник. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на полицию, они поочередно зашли в один из трамваев на двух следовавших друг за другом остановках. Когда вагоновожатый попросил людей надеть маски, они начали возмущаться и снимать происходящее на телефоны. В результате водитель заблокировал двери и вызвал полицию. Одна из «антимасочников» попыталась прорваться в кабину вагоновожатого, требуя выпустить из трамвая.

Противники ношения масок убеждены: эти средства не защищают от коронавируса и лишь наносят вред здоровью. Так свою акцию объяснила одна из ее участниц блогер Мария Пономаренко.

Отказавшихся надеть маски в результать довезли до следующей остановки, где их ждала полицейская машина. На них составили административные протоколы о нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности. Одного из них вдобавок обвинили в неповиновении полиции. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Власти Барнаула утверждают, что за последнюю неделю из-за отказов надевать маски электротранспорт в общей сложности был в простое более 4,5 часов.

В России, тем временем, с сегодняшнего дня введен обязательный режим ношения масок в публичных местах и на общественном транспорте, а также в такси, на парковках и в лифтах. Такое постановление накануне вынес Роспотребнадзор.

В России с сегодняшнего дня ношение масок в общественных местах стало обязательным. Это распоряжение Роспотребнадзора. О нем подробнее рассказала глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор также рекомендовал губернаторам ограничить время работы заведений общественного питания в ночное время.

К критике последних распоряжений Роспотребнадзора присоединились и крупные российские издания. Московский комсомолец на первой полосе публикует фотографию четырех балерин в медицинских масках. Автор статьи не понимает, почему чиновники решили установить зависимость опасность коронавируса от времени суток.

Тем временем, в Европе серьезно ужесточают карантинные меры. По данным газеты Бильд, в Германии с 4 ноября могут закрыть заведения общепита, фитнес-центры, салоны красоты. Французская пресса утверждает, что Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации, в ходе которого объявит о новых ограничениях.