Ростуризм прогнозирует сокращение туристического потока до 50% к концу года. По словам главы ведомства, Зарины Догузовой, в 2020 году падение выездного туризма составит 80%. По данным властей, в этом году из-за пандемии коронавируса российская туристическая отрасль потеряла 600 миллиардов рублей.
2020-10-28T13:33:33+03:00
2020-10-28T13:33:33+03:00
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13:33, 28 октября 2020
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