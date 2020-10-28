Ростуризм прогнозирует сокращение туристического потока до 50% к концу года. По словам главы ведомства, Зарины Догузовой, в 2020 году падение выездного туризма составит 80%. По данным властей, в этом году из-за пандемии коронавируса российская туристическая отрасль потеряла 600 миллиардов рублей.