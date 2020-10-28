В России за сутки от коронавируса умерли 346 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. По официальным данным, за последние сутки выявлены еще 16202 новых случая COVID-19.
2020-10-28T13:32:35+03:00
2020-10-28T13:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 28 октября 2020
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