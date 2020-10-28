Роспотребнадзор не планирует тотально закрывать предприятия в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Будут проводиться точечные проверки, — сообщила глава управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать. В Роспотребнадзоре говорят, что по результатам проверок с мая собрано коло 29 миллионов рублей штрафов за различные нарушения.