Роспотребнадзор не планирует тотально закрывать предприятия в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Будут проводиться точечные проверки, — сообщила глава управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать. В Роспотребнадзоре говорят, что по результатам проверок с мая собрано коло 29 миллионов рублей штрафов за различные нарушения.
2020-10-28T13:32:13+03:00
2020-10-28T13:32:13+03:00
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13:32, 28 октября 2020
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