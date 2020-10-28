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13:31, 28 октября 2020

В Кремле назвали непозволительной ситуацию в Омске, где больных с коронавирусом не могли госпитализировать

Ранее сообщалось, что в Омске 80-летней пациентке в тяжелом состоянии больше 10 часов не могли оказать медицинскую помощь. В больницах ссылались на отсутствие мест.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что на подобные происшествия должны незамедлительно реагировать руководители регионов
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя и наказать виновных. От работы уже отстранили заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову. В ведомстве началась проверка.



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