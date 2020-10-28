В Кремле назвали непозволительной ситуацию в Омске, где больных с коронавирусом не могли госпитализировать

Ранее сообщалось, что в Омске 80-летней пациентке в тяжелом состоянии больше 10 часов не могли оказать медицинскую помощь. В больницах ссылались на отсутствие мест.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что на подобные происшествия должны незамедлительно реагировать руководители регионов

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя и наказать виновных. От работы уже отстранили заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову. В ведомстве началась проверка.