СМИ: Несколько работников белорусского предприятия «Гродно-Азот» уволены за участие в акциях протеста

Несколько работников белорусского предприятия «Гродно-Азот» по данным местных СМИ и телегарам-каналов, уволены за участие в акциях протеста. Официально это пока не подтверждается. Власти Белоруссии настаивают на том, что общенациональная забастовка, к которой призывала лидер оппозиции Светлана Тихановская, провалилась.

11 человек лишились работы на заводе по производству удобрений и азотных соединений в городе Гродно. Администрация уволила их задним числом, без личных бесед и уведомлений – сообщает телеграмм-канал, посвященный забастовке на этом предприятии «Стачком Азота». В свою очередь администрация завода эту информацию пока не комментировала.

Как передавало «Радио Свобода», в минувший понедельник около ста сотрудников «Гродно Азот» вышли на митинг у входа на предприятие. Они поддержали всенародную забастовку, которую ранее объявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По данным радиостанции из этих же соображений два цеха завода не приняли смену. Тем не менее, в администрации «Гродно Азот» эту информацию не подтвердили. Там сказали, что предприятие работало в штатном режиме.

Также агентство РБК сообщает, что в забастовке в эти дни также участвуют работники минских заводов «Атлант» и «Интеграл», агрокомбината «Дзержинский» и представители Парка высоких технологий.

Сообщалось, что к забастовке присоединились студенты как минимум шести вузов. Накануне Александр Лукашенко сказал, что они должны быть отчислены.