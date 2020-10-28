В России снова зафиксирован новый суточный максимум смертей от коронавируса за все время эпидемии. За день, по данным оперативного штаба, умерли 346 человек.

Показатель суточной смертности от COVID-19 достигает максимальных значений уже второй день подряд. Высокие показатели и в Москве – там 75 умерших, столько не было с конца мая. Столица остается и лидером по числу заболевших за день – правда, суточный прирост, по данным оперативного штаба, уменьшается. На этот раз он немногим более 3,5 тысяч человек. В Санкт-Петербурге – свыше 720 заболевших и почти 60 умерших за сутки. Около 500 заразившихся – в Подмосковье, следом по приросту идут Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, Красноярский край, а также Крым. Всего в России за день выявили чуть более 16 тысяч инфицированных коронавирусом. Второй день подряд этот показатель немного снижается: в понедельник прирост был выше 17 тысяч человек. Выздоровели же почти 12,5 тысяч заболевших.

Россия несколько дней находится на восьмом месте в мире по суточному приросту заболевших коронавирусом.