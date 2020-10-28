Минфин считает справедливым повышать пенсию только неработающим пенсионерам. Глава ведомства Антон Силуанов сказал в Госдуме, что пенсия это компенсация за утраченный заработок. Что касается зарплаты, то она в последние годы растет, причем выше, чем темпы инфляции. Поэтому, — считает Силуанов, — вопрос не в деньгах, а в справедливости.

Сегодня Госдума рассматривает проект бюджета на будущий год в первом чтении.