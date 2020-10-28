«Медиазона»: В Москве четырех полицейских вынудили уволиться из-за поддержки сайта «Омбудсмен полиции»

В Москве четырех полицейских, по данным интернет-издания «Медиазона» вынудили уволиться из-за поддержки сайта «Омбудсмен полиции». Трое патрульных и один оперативник сами рассказали об этом. Они утверждают, что отправляли деньги на развитие проекта.

Создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве в крупном размере, незаконном распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Сегодня суд в Москве должен начать рассматривать его дело. Воронцов свою вину не признает, он считает, что его преследуют по политическим мотивам.