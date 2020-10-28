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12:33, 28 октября 2020

«Медиазона»: В Москве четырех полицейских вынудили уволиться из-за поддержки сайта «Омбудсмен полиции»

В Москве четырех полицейских, по данным интернет-издания «Медиазона» вынудили уволиться из-за поддержки сайта «Омбудсмен полиции». Трое патрульных и один оперативник сами рассказали об этом. Они утверждают, что отправляли деньги на развитие проекта.
Создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве в крупном размере, незаконном распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Сегодня суд в Москве должен начать рассматривать его дело. Воронцов свою вину не признает, он считает, что его преследуют по политическим мотивам.



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