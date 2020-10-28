В России, по данным властей, выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. При этом растет смертность — за день скончались 346 человек с подтвержденным коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В России с сегодняшнего дня ношение масок в общественных местах стало обязательным. Это распоряжение Роспотребнадзора. О нем подробнее рассказала глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор также рекомендовал губернаторам ограничить время работы заведений общественного питания в ночное время.