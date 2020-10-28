Патриарх Кирилл и его близкие, по данным интернет-издания «Проект», владеет недвижимостью на 225 млн рублей. Как утверждается, одна из квартир была подарена троюродной сестре патриарха бизнесменом, связанным с Мальтийским орденом.

Взаимодействие с Мальтийским орденом, утверждают авторы публикации, Кирилл начал еще несколько десятилетий назад. В частности, как отмечается, он активно контактировал с советником миссии Ордена в России итальянцем Николой Саворетти, который одновременно является крупным бизнесменом. Его партнером, в свою очередь, был швейцарский предприниматель Александр Димитриевич – почти 20 лет назад, утверждает интернет-издание, он выкупил комнаты в коммунальной квартире в элитном районе Санкт-Петербурге рядом с Мариинским театром. Жилье он, в свою очередь, подарил троюродной сестре патриарха Кирилла Лидии Леоновой. Ее стоимость авторы расследования оценивают в 42 млн рублей. Всего же патриарху и его двум троюродным сестрам, по их утверждениям, принадлежат 8 дорогих квартир, в том числе одна — в знаменитом «Доме на набережной», и один загородный дом.

Издание одновременно утверждает, что при патриархе Кирилле РПЦ стала закрывать глаза на действия своих наместников, приводя в пример, в частности, бывшего схиигумена Сергия, который служил священником, несмотря на обвинение в убийстве. Причиной этому называется дефицит кадров, хотя за последние 10 лет число священников выросло на треть. Тем не менее, утверждается, что настоятелями храмов нередко становятся, в том числе, и миряне.

В РПЦ публикацию пока не комментировали.