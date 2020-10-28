Люблинский суд Москвы начнет рассмотрение дела создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

По мнению следствия Воронцова занимался вымогательством, распространял порнографию, а также оскорблял представителей власти. Всего в деле фигурируют более 10 эпизодов. В 2018 году он требовал с бывшего сотрудника полиции 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать его фотографии интимного характера. Не получив денег, он выложил снимки в общем доступе в социальных сетях. Другой сотрудник правоохранительных органов заплатил ему в десять раз меньше в 2020 году и компрометирующие материалы в сети не появились. Кроме того, Воронцова обвиняют в том, что он на своих страницах оскорблял представителей власти и распространял о них заведомо ложную информацию. Своей вины Воронцов не признал. Он позиционирует себя как защитник прав работников силовых структур, сотрудником которых он в прошлом являлся и сам.

На денежные средства Воронцова судом наложен арест. Общая сумма его замороженных счетов – 19 миллионов рублей.