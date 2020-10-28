Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил подать в суд на Сергея Пархоменко

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил подать в суд на журналиста Сергея Пархоменко. В эфире телеканала Дождь он отметил, что это связано с высказываниями последнего в эфире Эха Москвы. Какие именно слова Пархоменко Шохин считает поводом для обращения в суд, он не уточнил.

Речь идет о конфликте между РСПП и организаторами проекта «Последний адрес». В 2018 году активисты хотели установить четыре памятные таблички жертвам репрессий на доме №17 на Котельнической набережной, где находится Союз.