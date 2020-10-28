Z Архив новостей новости
5 0 6 454
12:03, 28 октября 2020

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил подать в суд на Сергея Пархоменко

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил подать в суд на журналиста Сергея Пархоменко. В эфире телеканала Дождь он отметил, что это связано с высказываниями последнего в эфире Эха Москвы. Какие именно слова Пархоменко Шохин считает поводом для обращения в суд, он не уточнил.
Речь идет о конфликте между РСПП и организаторами проекта «Последний адрес». В 2018 году активисты хотели установить четыре памятные таблички жертвам репрессий на доме №17 на Котельнической набережной, где находится Союз.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Недостающее звание лауреата Бунина Писатель и его жена прекрасно знали, чем они рискуют, укрывая у себя евреев (а Либерманы не были, как теперь, известно, единственными, спасенными ими), но считали это естественным поведением русских интеллигентов…

5 148 6 14157 22.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 57 6 5535 27.10
Блоги

Эхо-кино

К 75-летию Никиты Михалкова В 1974 году 28-летний Михалков снял свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»...

5 69 6 12812 21.10
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 94 6 12440 25.10
Блоги

+ «Я, поверьте, искренне предан, без лести» «Я, поверьте, искренне предан, без лести» В ходе встречи в режиме видеоконференции Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 75‑летием…

5 199 6 51819 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ Умерших жителей Барнаула с коронавирусом пришлось складывать на пол в больнице Умерших жителей Барнаула с коронавирусом пришлось складывать на пол в больнице Очевидцы рассказали о нехватке мест в моргах…

5 69 6 38453 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 418 6 59394 27.10
Блоги

+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…

5 94 6 13828 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 123 6 18467 24.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Что еще должно быть ограничено? Полного локдауна не будет по двум причинам: экономика уже может не выдержать; граждане уже могут не выдержать и начнутся бунты…

5 48 6 8915 23.10
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 276 6 50643 26.10
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Время жести Возник замкнутый круг: Россия вынудила Запад переходить к силовому сдерживанию, что в свою очередь загоняет Россию еще дальше в западню милитаризма и изоляции…

5 89 6 17084 09:20
Блоги

Владимир Осин адвокат

При уходе Путина, кто обеспечит власть Конституции? Созданная Путиным система управления страной, без Путина работать не сможет, поскольку создана именно под него…

5 25 6 5229 26.10
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Все-таки согласитесь, разница литературная между монологом и разговором, она есть. Ведущий, даже когда он внутренне согласен с гостем, должен в виде вопросов оппонировать или выражать скепсис. Это профессиональная работа…

5 35 6 18005 21.10
#слушать 42:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Согомонов институт социологии ФНИСЦ РАН, Университет гражданской культуры

Карабахский вердикт геополитике В Карабахе не решается вопрос о суверенитете и просто «земле», как его смысловом выражения. Решается вопрос о легитимном праве на убийство…

5 36 6 11104 21.10
Блоги

+ Комментарий Путина по ситуации с Навальным Комментарий Путина по ситуации с Навальным «Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно — власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить — вряд ли отправили бы его на лечение в Германию»…

5 272 6 60674 22.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Основатель компании NXIVM, которая предлагала семинары личного роста, в США приговорен к 120 годам тюрьмы Решение вынес суд нью-йоркского района Бруклин…

5 5 6 4005
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 90 6 95733 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3904 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 215 6 184517 25.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Смерть Смирнова и Михалков — герой труда Смерть Смирнова и Михалков — герой труда «Герой труда» получен Михалковым вполне заслуженно, но на медали должно быть маленькое уточнение, ещё одно слово «мартышкиного»...

5 89 6 200813 21.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8821519
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4681865

Сегодня в эфире