В России с сегодняшнего дня введен всеобщий масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественных местах, в частности, в транспорте, в лифтах.

Тем временем, в Барнауле были вынуждены простаивать трамваи из-за акции противников ношения масок. В итоге были задержаны 17 человек. Об этом сообщили Интерфаксу в местном МВД. Утверждается, что группа местных жителей вела себя агрессивно. В интернете есть видеосвидетельство произошедшего

В мэрии Барнаула сообщил, что трамваи в гордое не ходили 4 с половиной часа. На нарушителей составлены протоколы о невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности. Их дело передано в суд.

В России, по данным властей, выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. При этом растет смертность — за день скончались 346 человек с подтвержденным коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.