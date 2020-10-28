Госдума одобрила президентский законопроект о приоритете Конституции России над нормами международного прав

Госдума в окончательном чтении одобрила президентский законопроект о приоритете Конституции России над нормами международного права. Изменения вносятся в закон о безопасности.
2020-10-28T11:32:51+03:00
2020-10-28T11:43:45+03:00
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11:32, 28 октября 2020
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