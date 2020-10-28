Суд в Латвии проверит законность отстранения от должности бывшего мэра Риги Нила Ушакова. В прошлом году его убрали с поста по обвинениям в финансовых нарушениях.

Ныне депутат Европарламента Нил Ушаков во второй раз сегодня попробует доказать, что его незаконно лишили поста мэра столицы Латвии. Политик потерял эту должность в апреле прошлого года. Его отстранил от работы министр регионального развития Юрис Пуце. Член правительства тогда объяснил это «многочисленными нарушениями», допущенными Ушаковым на посту градоначальника. Они в свою очередь были связаны с несколькими контрактами, которые мэрия подписала с одним из муниципальных транспортных предприятий.

Тем временем следственные органы Латвии объявили бывшего мэра подозреваемым и по другому делу. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией утверждают, что при обыске в офисе Ушакова нашли «запрещенное самодельное записывающее устройство». В начале недели, в связи с этим прокуратура республики попросила Европарламент лишить депутата неприкосновенности.

Нил Ушаков был мэром Риги с 2009-ого по 2019-ый годы. Всё это время он был членом партии «Согласие», которая считается пророссийской, и пользовался у жителей столицы популярностью.