Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко решил пойти работать в ковидный госпиталь из-за дефицита врачей. На заседании местного оперативного штаба он сказал, что является рядовым членом 40-тысячной команды медицинских работников полуострова.

Остапенко признал, что медиков не хватает. Для работы в больницах привлекают студентов и специалистов из других регионов.