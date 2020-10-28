Губернатор Омской области отстранил от должности зам.министра здравоохранения региона на время служебной проверки. Накануне две кареты Скорой помощи привезли пациентов с подтвержденным коронавирусом к зданию ведомства в связи с тем, что в больницах их не принимали более 10 часов.
Глава региона Александр Бурков поручил провести проверку. В регион из Москвы отправлены высокопоставленные сотрудники Минздрава.
Губернатор Омской области отстранил от должности зам.министра здравоохранения региона на время служебной проверки
Губернатор Омской области отстранил от должности зам.министра здравоохранения региона на время служебной проверки. Накануне две кареты Скорой помощи привезли пациентов с подтвержденным коронавирусом к зданию ведомства в связи с тем, что в больницах их не принимали более 10 часов.