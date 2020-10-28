Губернатор Омской области отстранил от должности зам.министра здравоохранения региона на время служебной проверки. Накануне две кареты Скорой помощи привезли пациентов с подтвержденным коронавирусом к зданию ведомства в связи с тем, что в больницах их не принимали более 10 часов.

Глава региона Александр Бурков поручил провести проверку. В регион из Москвы отправлены высокопоставленные сотрудники Минздрава.