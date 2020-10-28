В России, по данным властей, выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. При этом растет смертность — за день скончались 346 человек с подтвержденным коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.
2020-10-28T11:31:03+03:00
2020-10-28T11:36:00+03:00
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11:31, 28 октября 2020
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