Писатель Махотин запомнит своего коллегу Яснова как выдающегося человека, сравнимого с гуманистами эпохи Возрождения

Детский писатель и поэт Сергей Махотин запомнит своего коллегу Михаила Яснова как выдающегося человека, сравнимого с гуманистами эпохи Возрождения. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Михаила Яснова я бы сравнил с гуманистами эпохи Возрождения, настолько он был разносторонним человеком. И выдающийся лирический поэт, и прекрасный переводчик, в первую очередь с французского языка, и автор критических статей, и талантливый педагог, и истинный классик детской литературы», — сказал С.Махотин.

По его словам, Яснов был «солнечным и веселым человеком, готовым всем помочь». «Так его не хватает, и заменить его невозможно», — заключил С.Махотин.

Детский писатель и поэт Михаил Яснов скончался сегодня в Санкт-Петербурге, ему было 74 года.