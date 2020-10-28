На 74-ом году жизни скончался известный Санкт-Петербургский писатель и переводчик Михаил Яснов.

Ленинградец по рождению был выпускником филфака университета. Диплом защитил по творчеству Велемира Хлебникова. Первую книгу – перевод поэмы «Пора черешен» молдавского писателя Валентина Рошки опубликовал в 74-ом году. С середины 70 стал заниматься детской литературой. Самым популярным стихотворением Яснова было «чучело-мяучело». Стихи поэта публиковали как и учебники, так и хрестоматии. Постоянно Яснов встречался с юными читателями. Стихи Михаила переводили на множество языков – Он был очень популярен во Франции. А радио передачи Яснова – совместно и без друга-поэта Сергея Махотина о детском творчестве слушало не одно поколение детей и дома, и в детских учреждениях. В послужном списке Яснова — руководство студией перевода при Французском институте и литературном отделе детской книги.

В числе наград писателя Премия правительства России в области культуры, а также премии имени Чуковского, Маршака и многие другие.