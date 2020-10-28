Согласно оперативным данным в России за сутки скончались 346 человек с подтвержденным коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. В стране выявлено более 16 тысяч новых случаев заражения. На Москву приходится почти 3700 случаев.

Глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева обещает, что бизнес в столице тотально закрываться не будет. На заседании Мосгордумы сегодня она сообщила, что только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования.

В целом, по оценке Андреевой, ситуация в Москве стабильная. В день госпитализируют не более 1200 человек.