В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае.

Акцию в общественном транспорте устроили представители группы Народный контроль, которые принципиально отказываются выполнять требования властей и использовать средства защиты. Группа людей вошла в вагон, ехавший по улицам алтайского города и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались и начали снимать происходящее на видео. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз. Одна из активисток, Мария Пономаренко обещала ему некую ответственность перед своим мужем и называла животным, уверяя, что для него это не оскорбление. Пассажиры трамвая потеряли полтора часа, ожидая пока приедет полиция. Трамвай отогнали в тупик, откуда нарушителей масочного режима увезли в отделение.

Всего перед судом предстанут 17 человек. Им может грозить крупный штраф до 50 тысяч рублей.