Профессор МГУ Зубаревич согласна с Кудриным, который заявил о победе над нищетой в России

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич согласна с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который заявил о победе над нищетой в России. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, Кудрин прав. Давайте так — мы победили «африканскую нищету». Ее у нас нет. Серьезная нищета – это по международным меркам доллар в день на человека. Это достаточное отсутствие еды, доступа к воде и жилью. Таких людей в России почти не осталось — их меньше 1%, по данным Росстата», — пояснила профессор.

Вместе с тем Н.Зубаревич отметила, что порядка 15% населения по-прежнему «плохо питается, испытывает проблемы с покупкой одежды и обуви и оплатой жилищно-коммунальных услуг», поэтому говорить о высоком уровне жизни в России нельзя.