Bloomberg: Правительство Ливии договорилось с РФ об освобождении политтехнологов, арестованных за работу на Пригожина

Правительство национального согласия Ливии, по данным агентства Bloomberg, договорилось с Россией об освобождении двух политтехнологов, которые были арестованы за работу на бизнесмена Евгения Пригожина. Максима Шугалея и Самера Суэйфана могут отправить на родину в течение нескольких дней.

Представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что контакты по этой теме с властями Ливии активизировались, но никаких договоренностей пока нет.