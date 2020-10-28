В Германии, по данным газеты Бильд, разрабатывают план новых карантинных ограничений. Он должен вступить в силу 4 ноября на всей территории страны. Предлагается закрыть театры и концертные залы, парки развлечений, фитнес-клубы, а также бары и рестораны. Открытыми останутся школы и детские сады.