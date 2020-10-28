Роспотребнадзор считает, что введенные в Москве ограничительные меры себя оправдали. Ситуация в городе спокойная, ее удалось стабилизировать, — заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева. В сутки госпитализируют около 1200 человек, у которых подтвержден коронавирус.
2020-10-28T10:31:45+03:00
2020-10-28T10:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 28 октября 2020
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