Роспотребнадзор считает, что введенные в Москве ограничительные меры себя оправдали. Ситуация в городе спокойная, ее удалось стабилизировать, — заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева. В сутки госпитализируют около 1200 человек, у которых подтвержден коронавирус.